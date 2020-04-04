Россиянам, которые находятся за границей, выделят по 30 долларов в день

Россиянам, которые находятся за границей, выделят по 30 долларов в день
Россиянам выделят деньги на проживание. Фото: pixabay.com

На содержание детей выделят сумму поскромнее.

Об этом стало известно 4 апреля. Обо всем сообщило правительство России. Граждане, которые вынуждены находиться за границей из-за коронавируса, получат финансовую помощь от государства. На взрослых выделят 30 долларов в день, то есть 2,4 тысячи рублей, дети младше 14 лет получат по 1,6 тысяч рублей.

На помощь могут рассчитывать россияне, которые покупали билеты в период с 16 марта по 31 мая. Для начала нужно заполнить специальную форму на сайте «Госуслуг», но важно не делать ошибок, а также вовремя явиться на предложенный рейс российской компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия приостановила разрешения на рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Голикова подчеркнула, что с понедельника граждане снова продолжат возвращаться домой.

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