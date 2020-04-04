Селена Гомес заявила, что страдает биполярным расстройством

О своем диагнозе артистка никогда не говорила.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем певица и актриса Селена Гомес рассказала Майли Сайрус во время общей трансляции в Instagram-аккаунте. Они призналась, что прошла обследование в психиатрической больнице, где ей поставили диагноз. Врачи уверяют, что у Гомес биполярное расстройство. Артистка не переживает из-за этого, так как она хорошо изучила информацию о заболевании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган намекнул, что страдает от биполярного расстройства. Когда в «идеальной семье» Дениса Устьменко-Вайнштейна и Оксаны Самойловой произошел серьезный разлад, подписчики подумали, что дело в наркотической или алкогольной зависимости рэпера.