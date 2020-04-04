Актрису сериала «Счастливы вместе» обвинили в нарушении карантина

У знаменитости обнаружили коронавирус после поездки во Францию.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем сообщает «СтарХит». Актриса Янина Бугрова, популярная по роли в сериале «Счастливы вместе», недавно вернулась из Франции. После возвращения она сдала анализы, у нее диагностировали коронавирус. Несмотря на это, артистка долго не сидела на карантине – врачи, приезжавшие к ней домой, Бугрову не обнаружили. Информацию уже передали сотрудникам правоохранительных органов.

Актрису затем нашли по другому адресу. Она уверяла, что сидит дома, но социальные сети говорят об обратном – недавно Бугрова проводила трансляцию, во время которой гуляла по городу.

«Народ — ЭТО ФЕЙК! Хватит меня проклинать. Я сижу дома безвылазно уже неделю! С субботы, ещё до постановки диагноза. Во Франции меня НЕ БЫЛО, я ДО КАРАНТИНА, ездила в красную ПОЛЯНУ»,

— написала артистка в своем Instagram-аккаунте.

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