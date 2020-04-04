Трамп не собирается носить медицинскую маску

Президент отметил, что врачи рекомендуют прикрывать рот и нос немедицинскими тканями.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем рассказал президент Америки Дональд Трамп, пишут РИА Новости. Он обратился к согражданам и попросил их носить маски из немедицинских тканей – дело в том, что медицинские куда нужнее врачам, их сейчас и без того не хватает. При этом сам Трамп отметил, что надевать маску сам не собирается, потому что ему нужно общаться с политиками и королями.

«Я чувствую себя хорошо. Как-то сидеть в овальном кабинете за этим прекрасным столом «Резолют» в маске и принимать президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев — это не для меня»,

— объяснил президент Америки.

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