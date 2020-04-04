В Москве умерли двое пациентов с коронавирусом

В Москве умерли двое пациентов с коронавирусом
Обоим скончавшимся больше 50 лет. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На данный момент в России из-за инфекции погибли 45 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщил оперативный штаб Москвы по мониторингу коронавируса. Двое человек скончались в эту субботу, их тесты на инфекцию были положительными. У пациентов, 58 и 70 лет, диагностировали двустороннюю пневмонию, хронический бронхит, гипертонию и сахарный диабет.

Напоминаем, что всего в России скончались 45 человек из-за коронавируса – в том числе два человека из Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали об основном способе передачи COVID-19. Специалисты знают, что чаще всего люди заражаются коронавирусом капельным путем. Остальные 4-6%, по данным разных исследований, заражаются воздушным путем.

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