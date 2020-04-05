Карантин может быть опасен для пожилых людей

Пожилые люди должны находиться в безопасности, так как они находятся в зоне риска. Фото: Pixabay

Пожилые люди должны находиться в безопасности, так как они находятся в зоне риска. Фото: Pixabay

Стресс и изоляция могут спровоцировать обострение хронических болезней.

При недостаточной активности, граждане преклонных лет рискуют стать сидячими или лежачими больными. Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на израильского врача Леонида Эйдельмана.

Помимо этого, пожилые люди могут не обратиться за помощью медиков в случае необходимости, чтобы не попасть в больницу.

Чтобы справиться с вынужденной изоляцией, пожилым людям очень важны социальные контакты. Дистанцию необходимо соблюдать только в физическом плане. Близкие, которые посещают своих пожилых родных, должны соблюдать все меры предосторожности, но при этом общаться с ними и поддерживать, чтобы у них не ухудшалось состояние психики.

Помимо этого, гражданам преклонного возраста по мере возможности стоит больше двигаться. Помочь пережить стресс могут различные занятия и хобби.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда пожилые петербуржцы получат выплаты за соблюдение карантина.