Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком

Жители многих стран изъявили желание обучиться русскому языку.
На такой вывод преподавателей СПбГУ натолкнула статистика, согласно которой выросло количество вебинаров, на которых учителя обучаются преподавать русский язык как иностранный. В апреле даже пройдет специальный онлайн-марафон для преподавателей из ста различных стран. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.
Что касается причин, по которым возросла популярность государственного языка России, то их может быть несколько. Во-первых, в режиме самоизоляции многие активно начинают заниматься самообразованиям и изучать новые языки. Во-вторых, свою роль играет активная помощь России другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким мнением поделился Директор центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин.
Только за последнюю неделю желающих пройти обучение русскому языку составило 500 человек из 80 государств. За месяц же в университет пришло более 1000 заявок и 100 стран.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на онлайн-курсы СПбГУ записалось более 10 тысяч человек.