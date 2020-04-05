Сосновый Бор могут закрыть, на въезде уже появились бетонные блоки

Ленинградской области город Сосновый Бор в скором времени могут закрыть от посторонних. На обочинах подъезда к городу приготовили бетонные блоки.

В Сосновом Бору местные жители заметили бетонные блоки, которые вдоль подъездной дороги к городу. Рядом с блоками поставили вагон-бытовку. Как рассказали в местной администрации, блоки привезли на все подъезды к городу.

По словам главы администрации Михаила Воронкова, которые приводит 47news, он обратился к областному губернатору с просьбой рассмотреть возможность введения режима ЧС в Сосновом Бору. Он отметил, что город уже «приготовился» и ждет соответствующего распоряжения.

Воронков также подчеркнул, что в городе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что город Тихвин в Ленобласти закрывают на карантин.