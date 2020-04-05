Петербургского студента похитили и вывезли в область из-за 300 тысяч рублей

Петербургского студента похитили и вывезли в область из-за 300 тысяч рублей
В полиции возбудили дело о грабеже. Фото: pixabay.com

Стражи порядка задержали троих мужчин по подозрению в разбое. По версии полиции, они силой вывезли студента в деревню, где вымогали деньги.

Согласно данным главка МВД по Петербургу, накануне, 4 апреля, в полицию обратился 21-летний студент одного из городских учебных заведений.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что несколько дней назад он сидел в автомобиле вместе со своим знакомым на Дальневосточном проспекте. Двое неизвестных подошли к авто и, угрожая пистолетом, отобрали у студента мобильный телефон.

Затем грабители надели на него наручники, пересадили его в свою машину и увезли в Новосаратовку, где стали требовать у него 300 тысяч рублей.

Их попытки заполучить деньги не увенчались успехом, после чего они довезли его до съезда с КАД на Пулковское шоссе и скрылись.

Подозреваемых удалось поймать сегодня ночью, 5 апреля, на Изборской улице в Пушкине. Среди подозреваемых был и знакомый студента, с которым они сидели в машине на Дальневосточном.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рецидивисты вымогали 100 тысяч рублей у жителей поселка Никольский.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
грабеж новости спб похищение человека происшествие студент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рецидивистка угрожала «взорвать все» на Гражданском
В Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя у гнали машину
Каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле
Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 843
Правительство утвердило список наиболее пострадавших из-за коронавируса ...
«Мастера по окнам» обманули пенсионерку на 300 тысяч в Горелово
Изолировавшийся в Петербурге белорус напал на собутыльника с ножом