Повторный тест футболиста Ювентуса на COVID-19 снова оказался положительным

Повторный тест футболиста Ювентуса на COVID-19 снова оказался положительным
По всей видимости, тест придется сдать в 4 раз. Фото: Instagram Пауло Дибала

Это уже третий тест для Пауло Дибала и его девушки. Правда, второе тестирование ранее показало, что они уже здоровы. О странных результатах анализов рассказала девушка футболиста Ориана Сабатини изданию El Mundo Deportivo.

Первый тест молодые люди сдали 21 марта. Узнав, что о наличии коронавируса, футболист со своей девушкой изолировались и получали лечение. После повторной сдачи анализов, выяснилось, что инфекции в организме больше нет. Но на всякий случай, был сделан контрольный тест. Только он снова оказался положительным. Сабатини находится в недоумении, не понимая как это работает.

С 12 марта «Ювентус» находится на карантине по коронавирусу. У трех игроков команды подтвердился диагноз. Речь идет о вышеупомянутом Пауло Дибала, Блезе Матюиди и Даниэле Ругани. После таких новостей вся команда и тренерский штаб сразу же проверились на наличие заболевания. К счастью, вирус больше ни у кого не выявили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игроки «Ювентуса» согласились на снижение зарплат.

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