В Боткинской больнице 115 человек лечатся от COVID-19

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге 115 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус лежат в инфекционной больнице имени Боткина, из них 109 человек — петербуржцы и шестеро — ленинградцы.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, по данным на 4 апреля, число человек с подозрением на коронавирус составляет 8 830. 39 человек сейчас в обсервации, остальные 8 971 находятся дома на карантине.

В Боткинской больнице с признаками ОРВИ находятся 309 человек, которые недавно вернулись из-за рубежа. Среди них 22 ребенка старше пяти лет. Все они расположены в стационаре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число заражений COVID-19 за сутки составило 658.