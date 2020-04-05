В Рязанской области мужчина расстрелял компанию за громкую беседу под окном

В Рязанской области мужчина расстрелял компанию за громкую беседу под окном
Все пятеро скончались на месте происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Минувшим вечером, 4 апреля, житель поселка в Рязанской области расстрелял пятерых соседей, которые нарушили тишину.

Как сообщает РИА Новости, 32-летний мужчина с балкона сделал замечание молодой компании, которые громко беседовали под его окнами. Между ними завязалась словесная перепалка, после чего мужчина решил разогнать их с помощью оружия. Он вышел в подъезд с ружьем и выстрелил в четырех молодых людей и девушку, которая была с ними. Ранения оказались смертельными для всех.

Полиция задержала подозреваемого уже через два часа — он находился неподалеку. Оружие было найдено в его квартире.

Открыто уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после стрельбы на Невском мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением.

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