Третий случай смерти от коронавируса зафиксирован в Петербурге

Третий случай смерти от коронавируса зафиксирован в Петербурге
Все пациенты с коронавирусом госпитализированы в больницу Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Боткинской инфекционной больнице скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз COVID-19.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, умерший от коронавируса стал третьей жертвой инфекции в Петербурге. Общее число зараженных в Северной столице составляет 191. Выписаны из больниц после успешного лечения 32 пациента.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире COVID-19 заражены более 1,2 млн человек, вылечились более 252 тысяч человек, число летальных исходов достигло 65,7 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице 115 человек лечатся от COVID-19. По данным на 4 апреля, число человек с подозрением на коронавирус составляет 8 830.

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