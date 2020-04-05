Трамп заявил о предстоящих тяжелых днях для США из-за коронавируса

Трамп заявил о предстоящих тяжелых днях для США из-за коронавируса
Трамп пообещал поддержку всем пострадавшим регионам. Фото: unsplash

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время в Штатах ожидается самое тяжелое время из-за распространения коронавируса в стране.

Глава государства пообещал защитить американцев любой ценой и направить в Нью-Йорк, который стал эпицентром пандемии в США, тысячу военных медиков.

По его словам, самыми тяжелыми неделями станут грядущая и следующая.

«К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать», — заявил президент на пресс-конференции, добавив, что власти поддержат пострадавшие регионы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США с коронавирусом начнут бороться военные.

Статистика по вирусу в стране действительно печальная. Инфицированными оказались 302 тысячи человек. Не справились с болезнью и скончались уже около 8,2 тыс граждан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дональд трамп коронавирус пандемия США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом
В Петербурге рецидивистка угрожала «взорвать все» на Гражданском
В Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя у гнали машину
Каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле
Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 843
Правительство утвердило список наиболее пострадавших из-за коронавируса ...