Трамп заявил о предстоящих тяжелых днях для США из-за коронавируса

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время в Штатах ожидается самое тяжелое время из-за распространения коронавируса в стране.
Глава государства пообещал защитить американцев любой ценой и направить в Нью-Йорк, который стал эпицентром пандемии в США, тысячу военных медиков.
По его словам, самыми тяжелыми неделями станут грядущая и следующая.
«К сожалению, умрет много людей. Но гораздо меньше, чем было бы, не прими мы необходимые меры. Но люди будут умирать», — заявил президент на пресс-конференции, добавив, что власти поддержат пострадавшие регионы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США с коронавирусом начнут бороться военные.
Статистика по вирусу в стране действительно печальная. Инфицированными оказались 302 тысячи человек. Не справились с болезнью и скончались уже около 8,2 тыс граждан.