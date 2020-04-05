В США с коронавирусом начнут бороться военные

В Нью-Йорке умерло около 2 тысяч человек. Фото: pixabay.com

В Нью-Йорке умерло около 2 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Речь идет о врачах и медсестрах.

Военные врачи будут направлены в Нью-Йорк (туда отправится около 1000 специалистов), а также в другие штаты.

Коронавирусная инфекция сильно ударила по Америке. Больше всего пострадал Нью-Йорк. В город со складов отправится 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на конференцию в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп отметил, что следующая неделя может стать одной из самых тяжелых за все время распространения COVID-19 в Америке. Ожидается, что будет очень много летальных исходов.

Статистика по вирусу в стране действительно печальная. Инфицированными оказались 302 тысячи человек. Не справились с болезнью и скончались уже около 8,2 тыс граждан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые провели первые испытания вакцины от коронавируса.