Долгожданное тепло придет в Петербург на следующей неделе

Уже в начале грядущей недели в Петербург придет по-настоящему весенняя погода. Во вторник в городе ожидается до +15 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 6 апреля, настроение петербуржцев омрачит облачная погода. Ветер будет слабым.

Днем может пройти мокрый снег с дождем. Ночью немного подморозит — температура воздуха понизится до 0…-2 градусов, а днем воздух прогреется до +4 градусов.

Зато вторник, 7 апреля, определенно порадует жителей Северной столицы хорошей погодой. По данным синоптиков, ветер будет дуть южный, умеренны. Ночью температура воздуха не опустится не ниже нуля, а днем погода разыграется до +13…+15 градусов, однако в прибрежных районах будет немного прохладнее.

На следующий день в городе похолодает. Ночью за окном будет +2…+4 градуса, а днем — +9…+11 градусов. Ночью могут пройти дожди. Днем ветер западный, юго-западный умеренный.

После среды погода начнет ухудшаться. По данным Гидрометцентра, по ночам будет идти мокрый снег с дождем, возможны заморозки. Днем погода будет преимущественно облачной, обойдется не без дождей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики обещают жаркую весну и лето в Петербурге.