Девять спасателей тушили полыхающий ВАЗ на Придорожной аллее

В Выборгском районе Петербурга спасатели тушили автомобиль «ВАЗ-2111». К месту происшествия прибыли девять сотрудников.

Все произошло в воскресенье, 5 апреля, у дома №5 на Придорожной аллее. Сигнал о возгорании поступил в 21:58. К месту ЧП оперативно выехали спасатели на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, спасатели боролись с огнем около 10 минут. К 22:08 пламя было полностью ликвидировано.

В ведомстве добавили, что в транспортном средстве сгорели сгораемые части.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы поделились кадрами с места пожара. Они опубликовали видео в социальной сети «ВКонтакте».