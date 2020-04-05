«Выгорела полностью»: на Придорожной аллее спасатели тушили машину

В Выборгском районе Северной столицы загорелся легковой автомобиль. Машину тушили сотрудники МЧС.
Все произошло сегодня вечером, 5 апреля, на Придорожной аллее. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам свидетелей случившегося, пожар произошел у заброшенного салона BMW. Очевидцы отметили, что автомобиль выгорел полностью.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Косыгина Mercedes зацепил две легковушки. В одной из машин сработали подушки безопасности.