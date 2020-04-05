В угнанных «Жигулях» на окраине Петербурга застали подростков, согревающихся на заднем сидении

В угнанных &#171;Жигулях&#187; на окраине Петербурга застали подростков, согревающихся на заднем сидении
Правоохранители нашли машину спустя неделю с момента угона. Фото: vk.com/dorinspb

Угнанную с одного из шоссе «четверку» петербургская полиция нашла ровно через неделю. На заднем сидении грелись подростки.

Обо всем стало известно в воскресенье, 5 апреля. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

«ВАЗ 21043» пропал 29 марта от дома №27 по Волхонскому шоссе. В ходе розыскных мероприятий оперативники и сотрудники ОГИБДД по Пушкинскому району обнаружили машину в лесу недалеко от Красносельского шоссе.

За рулем никого не было, а вот на заднем сиденье пытались согреться два подростка. Пока неясно, точно ли они угнали машину. Несовершеннолетним может грозить уголовная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девять спасателей тушили полыхающий ВАЗ на Придорожной аллее. Причина возгорания пока неизвестна.

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