Назван самый эффективный способ профилактики коронавируса

Назван самый эффективный способ профилактики коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов заявил, что вакцинация является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса.

По его словам, около 20 компаний по всему миру, в том числе и российских, занимаются разработкой вакцины.

«Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу», — пояснил он в передаче «Жить Здорово!».

Именно по этой причине откладывается срок создания вакцины.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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