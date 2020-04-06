В России выросла численность дальневосточного леопарда

Численность дальневосточного леопарда за год в России выросла с 91 до 97 особей. Такие данные приводит нацпарка «Земля леопарда» в Приморье.

Дальневосточные леопарды обитают на юго-западе Приморского края, встречаются они и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, скорее всего, в КНДР. Однако основная часть популяции живет в нацпарке «Земля леопарда».

В прошлом году на охраняемых территориях «Земли леопарда» фотоловушками было зарегистрировано 97 взрослых леопардов и 31 взрослый тигр, отметили в нацпарке.

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