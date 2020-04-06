Соловьев раскритиковал людей, которые жалуется на нехватку масок в аптеках

Известный телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.

По его словам, вместо того, чтобы тратить свою энергию на гнев и жалобы, люди давно могли самостоятельно смастерить маски.

«То время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, то им самим было бы спокойней. Ну, не приготовить, а сделать. При том, можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть», — заявил он в эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 5 389 человек, умерли 45. При этом 355 пациентов вылечились. Больше всего зараженных в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе жалуются на нехватку масок. Сотрудники поликлиники говорят, что на отделение осталось всего 150 масок, а их нужно часто менять. В учреждении рассказали, что на одно терапевтическое отделение из трех осталось всего 150 масок, а ведь их врачам нужно менять каждые два часа. Получается совсем скоро их совсем не останется.