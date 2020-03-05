В Выборгском районе жалуются на нехватку масок

В Выборгском районе жалуются на нехватку масок
Фото: pixabay.com

Сотрудники поликлиники говорят, что на отделение осталось всего 150 масок, а их нужно часто менять.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем пишет «Мойка78», ссылаясь на источники в одной из поликлиник Выборгского района Петербурга. В учреждении рассказали, что на одно терапевтическое отделение из трех осталось всего 150 масок, а ведь их врачам нужно менять каждые два часа. Получается совсем скоро их совсем не останется.

Тем временем врачи шутят, что будут в таком случае шить их самостоятельно.

Напоминаем, что медицинские маски стали дефицитом после новостей о коронавирусе. Петербуржцы скупают их, надеясь на спасение от заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хирург призвал не покупать медицинские маски. Врач считает их бесполезной тратой денег. Они не помогут предотвратить коронавирус, уверен эксперт.

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