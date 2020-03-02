Хирург призвал не покупать медицинские маски

Врач считает их бесполезной тратой денег. Они не помогут предотвратить коронавирус, уверен эксперт.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Обо всем главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс рассказал в своем Twitter-аккаунте. Он посвятил свой пост медицинским маскам, которые начали пользоваться огромной популярностью из-за распространения коронавируса. Врач призвал людей отказаться от траты денег, так как эти средства не помогают при борьбе с распространением заболевания.

Адамс также попросил пациентов, которые чувствуют себя не очень хорошо, оставаться дома и вызвать по возможности врача. Он посоветовал граждан чаще мыть руки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС полагает, что возможны открытия новых дел из-за повышения цен на медицинские маски. Речь идет о картельных сговорах поставщиков.