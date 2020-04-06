Неизвестный ранил ножом таксиста в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло нападение на таксиста. Пострадавшего нашла пенсионерка у подъезда.

Все произошло днем в субботу, 4 апреля, в Сертолово. Пожилая жительница одного из домов заметила у своего подъезда раненого человека и вызвала скорую помощь, сообщает 47channel, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшим оказался 33-летний водитель такси. Он не смог рассказать полиции, при каких обстоятельствах он получил ранение. Мужчину доставили в Токсовскую больницу в тяжелом состоянии с внутрибрюшным кровотечением.

Правоохранители не нашли камер видеонаблюдения на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный житель Петербурга поранил ножом жену и ее брата.