В Италии 104-летняя женщина поборола коронавирус

В Италии 104-летней Аде Зануссо удалось справиться с коронавирусом.

Она стала старейшим в мире человеком, кому удалось выздороветь после заражения COVID-19, сообщает Daily Mail. Женщина также пережила испанку 1918-1920-х годов.

Как известно, пожилые люди входят в зону риска из-за коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.