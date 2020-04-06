В Пулково отменили более 80 рейсов по России

Сколько продлится такая ситуация, неизвестно. Фото: Baltphoto

Сколько продлится такая ситуация, неизвестно. Фото: Baltphoto

С каждым днем над Петербургом летает все меньше самолетов. Сегодня, 6 апреля, в Пулково число отмененных рейсов превысило 80.

Согласно информации с электронного табло петербургской воздушной гавани «Пулково», сегодня рейсы отменили авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», NordStar Airlines, S7, «Северсталь», Red Wings, Pegas Fly, «Ямал», «Уральские авиалинии», «Азимут», Smartavia и «Победа», которая ранее приостановила все полеты до лета.

Указанные компании отменили рейсы в российские города. Напомним, что международное авиасообщение остановлено еще 4 апреля. Аэропорт не указывает причины отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия отменила последние поезда в Россию из-за коронавируса.