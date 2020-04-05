Белоруссия отменила последние поезда в Россию из-за коронавируса

Белоруссия отменила последние поезда в Россию из-за коронавируса
Минск. Фото: pixabay

Закрытие российской границы стало причиной отмены курсирования поездов из Белоруссии в Петербург и Москву.

Как сообщает РИА Новости, решение о временной приостановки ж/д движения между Россией и Белоруссией было принято Белорусской железной дорогой.

Так, были отменены следующие поезда: №2/1 Минск — Москва, отправлением из Минска с 5 апреля и из Москвы с 6 апреля; №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург, с отправлением из Бреста с 5 апреля и из Петербурга с 6 апреля.

Напомним, движение через российские границы было ограничено 30 марта. Теперь границу нельзя пересечь на автомобиле, поезде, пешком, через реку и смешанные пункты пропуска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пулково отменил более 70 рейсов.

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