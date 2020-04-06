Правительство утвердило список наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список отраслей экономики, которые больше всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом в России. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

В списке оказались такие сферы деятельности, как авиа- и автоперевозки, аэропортовая деятельность; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; сфера туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации допобразования и негосударственные образовательные учреждения; организация конференций и выставок; сфера бытовых услуг.

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