Каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле

В режиме апрельского карантина, объявленного по всей стране, в Петербурге разрешат работу предприятий и организаций, чья работа связанная с обеспечением безопасности и здоровья граждан.

Подробные разъяснения об этом накануне были опубликованы администрацией Петербурга.

Разрешено работать организациям, которые относят к сфере жизнеобеспечения города. К ним относят:

Аптеки

Медицинский учреждения

Продовольственные магазины

Салоны мобильной связи (с лицпензией)

Кредитные организации, которые оказывают неотложные услуги

Промышленные предприятия непрерывного цикла, которые обеспечивают город теплом и энергией, проводят очистку отходов и т.д

строительные предприятия, остановка которых создаст угрозу жизни и здоровья людям

Также к таким предприятиям относят транспортные организации , включая такси, логистические и складские компании, которые обеспечивают организации всем нужным для текущей работы.

Более точные сведения о правилах работы в условиях карантина можно узнать на сайте администрации Петербурга.

Тем временем, пользователи в соцсетях пишут об усталости от карантина и ждут его отмены или послаблений намного раньше, чем после 30 апреля. Интересно, что в Москве, где больше всего зараженных отмечают самое спокойное отношение властей к карантину — там даже разрешили работу салонам красоты, признав их, вероятно, жизненно необходимыми.

В других регионах намного более сурово — в Краснодаре, как пишут в соцсетях, пропуска для езды по городу выдают даже трамваям! По городу патрулируют полиция и казаки, нарушителей карантина штрафуют чуть ли не на 40 тыс. рублей.