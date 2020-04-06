В Литве число зараженных коронавирусом достигло 843

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Литве достигло 843 человек. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на правительство республики.

За сутки было зафиксировано 32 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами коронавируса в стране стали 14 человек. Выздоровели семь пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 273 499 человек. Скончались 69 451, при этом 262 351 человек выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.