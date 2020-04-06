В Петербурге рецидивистка угрожала «взорвать все» на Гражданском

В Петербурге местная жительница позвонила в полицию и пригрозилась «взорвать все» на Гражданском проспекте, 27/2.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью 4 апреля в службу 112 позвонила женщина с мобильного телефона, принадлежащего 52-летнему петербуржцу. Оказалось, что звонила его супруга. Наряд полиции направился на ее место жительства в Невском районе Петербурга, однако дверь никто не открыл.

Правоохранители обследовали дом, в котором злоумышленница пообещала все взорвать и не нашли ничего подозрительного. Сейчас ее разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Примечательно, что несколько лет назад женщина была судима за заведомо ложное сообщение о теракте. Тогда ее оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что требующие биткоины анонимы «заминировали» больницы и роддома Петербурга.