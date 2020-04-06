Пьяные посиделки закончились ножевым ранением

В Волосовском районе в одной из деревень мужчина после пьяных посиделок попал в больницу с ножевым ранением в живот.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел вечером 5 апреля. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 33-летнего безработного местного жителя. Его госпитализировали.

По подозрению в нанесении ножевого ранения задержан 38-летний местный житель, также неработающий. Полиция установила, что пострадавший получил ножевое ранение во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшей ночью, 4 марта, в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего.