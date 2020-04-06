Глава правительства раскритиковал решения ряда губернаторов закрыть границы регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал ряд губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что такие меры недопустимы.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с коронавирусом продлил «выходную неделю» до конца 30 апреля и наделил глав регионов устанавливать наиболее оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мер.

Главы некоторых регионов решили закрыть административные границы. В частности правительство Ленобласти ввело пропускной режим в 16 населенных пунктах. С 31 марта в Ленобласти ограничено передвижение. Такие меры приняты в связи с ситуацией распространения коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 276 117 человек. Скончались 69 509, при этом 265 944 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 6 343 человек, умерли 47. При этом 406 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.