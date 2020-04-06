Отец-убийца похитил для дочери куклу в Пулково

Отец-убийца похитил для дочери куклу в Пулково
Пулково. Фото: Baltphoto

Сотрудники транспортной полиции выявили мужчину, похитившего коллекционную куклу Эльфа в магазине аэропорта Пулково.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, 49-летний мужчина возвращался со своей семьей из Петербурга в Сургут. Он решил порадовать дочь красивой куклой «Девочка Эльф», только вот платить за нее он не стал.

Правоохранители установили его личность — им оказался житель Тюменской области, ранее судимый за убийство и угрозу убийством.

Уже в аэропорту Сургута мужчину встретили транспортные полицейские и доставили в дежурную часть.

В Пулково возбудили уголовное дело по статье «Кража». Горе-отцу грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранец украл топливо в Ленобласти на 3 млн рублей.

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