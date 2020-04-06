Ученые считают, что соль негативно сказывается на иммунитете

Ученые считают, что соль негативно сказывается на иммунитете
Большое количество соли опасно. Фото: pixabay.com

Речь идет об избыточном потреблении соли.

Об этом стало известно благодаря исследованию сотрудников университетской больницы города Бонна, пишет сайт medicalnewstoday.com. Они решили отследить, как воздействует на человека соленая пища. Для этого они заражали мышей бактериями-возбудителями пищевой инфекции, а затем кормили их соленым. В результате грызуны оказывались пораженными инфекцией.

Эксперты считают, что слишком большое количеств соли приводит к выработке натрия и стероидных гормонов. Из-за этого организму сложнее справляться с бактериями.

Напоминаем, что сейчас, во время режима самоизоляции, важно правильно питаться. Это позволит не набрать лишний вес и сохранить иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты рассказали, сколько коронавирус живет на использованных марлевых масках. Оказывается, они могут быть опасны еще около недели.

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