Эксперты рассказали, сколько коронавирус живет на использованных марлевых масках

Оказывается, они могут быть опасны еще около недели.
Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем сообщает журнал The Lancet. Эксперты Гонконговского университета провели исследование и пришли к выводу, что коронавирус живет на использованных маска целую неделю, в том время как на папиросной бумаге всего несколько часов. Также инфекция живуча на тканях, стекле и банкнотах, на стали и пластике.
Ученые настоятельно рекомендуют не трогать марлевые маски, и тем более не прикасаться после этого к глазах или носу. Чтобы отмыть поверхность от коронавируса, достаточно применить чистящие средства.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам рассказали, для кого обязательны маски. Как рассказала главный санитарный врач России, для профилактики заражения COVID-19 врачам-инфекционистам нужны полностью изолирующие маски-респираторы.