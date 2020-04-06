Количество случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило две сотни

Количество случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило две сотни
За последние сутки, спустя несколько дней падения показателей, количество инфицированных резко выросло. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Северной столице выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Теперь число инфицированных достигло 226 человек.

Согласно последним данным, на лечении в городской клинической инфекционной больнице имени Боткина находится более двухсот человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще вчера, 5 апреля, инфицированных было 191. В Ленинградской области общее количество заболевших превысило 60 человек.

За прошедшие сутки в 47 регионе коронавирусную инфекцию диагностировали у пяти человек. Таким образом, в целом по области на лечении COVID-19 находятся 62 пациента. По России число заболевших достигло 6343 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус распространился уже на 32 населенных пункта на территории Ленинградской области.

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