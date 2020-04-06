Самоизоляция вынудила автодилеров Петербурга обратиться за поддержкой к Беглову

Обращение подписали более 20 крупных дилерских компаний, в числе которых ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК Петровский, ГК WAGNER и другие. Фото: pixabay.com

Обращение подписали более 20 крупных дилерских компаний, в числе которых ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК Петровский, ГК WAGNER и другие. Фото: pixabay.com

Оказавшиеся в сложном положении из-за нерабочего режима, введенного до конца апреля, автодилеры Петербурга обратились за помощью к губернатору Александру Беглову.

Всеобщий режим самоизоляции, введенный в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, привел к кризису едва ли не всех сфер деятельности в России. Не стала исключением и Северная столица, автомобильные холдинги в которой забили тревогу и просят главу города включить их в список бизнесов, пострадавших от COVID-19.

Сейчас на них не распространяются меры поддержки, ввиду значительного финансового оборота. Однако автодилеры просят предоставить им налоговые каникулы, освободить от уплаты аренды, сократить региональные налоги и сборы и обсудить другие возможности поддержки автобизнеса за счет бюджетных средств. Компании находятся на грани банкротства, так как вынуждены сохранять рабочие места и зарплаты, но практически полностью лишились источников дохода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все автомобили LADA подорожали с 1 апреля.