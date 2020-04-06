Беглов заявил, что Петербург всего на три недели отстает от Москвы по ситуации с коронавирусом

Губернатор поручил в ближайшие 10 дней организовать 5411 коек для пациентов с COVID-19, а до конца месяца — 12 тысяч. Фото: https://www.gov.spb.ru

Губернатор поручил в ближайшие 10 дней организовать 5411 коек для пациентов с COVID-19, а до конца месяца — 12 тысяч. Фото: https://www.gov.spb.ru

Губернатор Северной столицы Александр Беглов прокомментировал ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в городе за последние дни.

По мнению главы Петербурга, разрыв между городом и столицей невелик, сейчас нас отделяет от положения Москвы буквально три недели. Об этом в понедельник, 6 апреля, градоначальник заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга.

Беглов подчеркнул, что ситуация с зараженными ежедневно ухудшается. Однако также губернатор отметил, что этот небольшой отрезок времени, отделяющий город на Неве от показателей Москвы, необходимо использовать для качественной подготовки к сложному, пиковому периоду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге перешагнуло рубеж в две сотни человек. Теперь в городе 226 пациентов, инфицированных COVID-19.