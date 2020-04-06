Автодилеры Петербурга попросили Беглова включить их в список пострадавших от коронавируса

В Петербурге находится более 300 дилерских центров, где трудоустроено около 30 тысяч человек. Фото: pixabay.com

В Петербурге находится более 300 дилерских центров, где трудоустроено около 30 тысяч человек. Фото: pixabay.com

Кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, затронул едва ли не все сферы бизнеса. Так, автомобильные холдинги Северной столицы обратились к губернатору за помощью.

Об официальном обращении рассказали специалисты аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». Письмо, адресованное главе Петербурга Александру Беглову, подписали более 20 крупных автодилеров города. В частности, губернатора просят о сокращении налогов и сборов или предоставлении государственных субсидий, о налоговых каникулах и продлении срока действия специальных налоговых режимов (ЕНВД), а также избавить холдинги от платы за площади, арендуемые у города.

Представители бизнеса отмечают, что лишились почти всех источников заработка, в то время как им, следуя указу президента, по-прежнему необходимо выплачивать зарплаты сотрудникам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России поменялся порядок прохождения техосмотра автомобилей.