Цены на китайские смартфоны могут упасть

Цены на китайские смартфоны могут упасть
Ожидается, что уже в этом году Apple выпустит телефон с поддержкой 5G. Фото: Pixabay

Устройства Apple потеряли в цене на рынке Китая, поэтому удешевление аппаратов от местных производителей — дело времени.

Ближе к концу прошедшей недели все версии iPhone 11 начал продавать дешевле ритейлер Suning. Самая популярная версия iPhone 11 Pro Max подешевела сильнее всех. На приличные 225 долларов. Возможно, такие меры были приняты специально, чтобы увеличить количество любителей яблочной продукции, желающих приобрести новинку. Об этом сообщает Gizchina.

Ожидается, что и китайские телефоны станут продаваться дешевле. Для покупателей в покупке нового устройства является приоритетным наличие 5G. Поэтому, если телефоны, не имеющие поддержки данных сетей, не изменят цену, спрос может упасть. Особенно, в такой стране как Китай.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса/

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