Надежда Бабкина находится в коме

В состояние искусственной комы певицу ввели для лучшей работы ИВЛ.

При диагностированной двусторонней пневмонии, два анализа на коронавирус оказались отрицательными, хотя симптомы наблюдаются достаточно типичные для COVID-19. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Бабкина оказалась в больнице 1 апреля. Врачи предполагают, что вирус мог мутировать, в связи с чем тест-система не выявляет его в организме.

При этом, родственники артистки заявляют, что у нее не было контактов с больными коронавирусом. К медикаментозной коме специалисты прибегли не из-за критической ситуации, а для эффективности аппарата искусственной вентиляции легких, который жизненно важен при пневмониях.

Хоть Бабкина и находится в тяжелом состоянии, прогнозы врачи дают хорошие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бабкина призналась, что хотела умереть после измены мужа.