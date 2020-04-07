Три автобусных маршрута изменят движение с 7 апреля

На ближайшие несколько дней в Северной столице изменится движение двух автобусов, №211 и №128 и маршрутки №305.

Изменения вступят в силу во вторник, 7 апреля. Так, до 10 числа в Курортном районе из-за проведения работ по строительству водоотводов будет скорректирован маршрут автобуса №211 и маршрутки №305. Первый будет начинать движение от вокзала в Зеленогорске, затем по действующей трассе двигаться до Приморского шоссе, затем по шоссе до улицы Репина, после по Большому проспекту в Репино, выйдет на Зеленогорское шоссе, а затем поедет по Вокзальной улице в Солнечном, и вновь выйдет на Приморское шоссе, по которому будет следовать прямо до метро «Черная Речка».

Маршрутка №305 на участке пути будет ехать по аналогичному маршруту от улицы Репина до Вокзальной улицы.

Также изменения коснулись автобуса №128, курсирующего на Васильевском острове. С 7 по 19 апреля из-за ремонта электрокабеля маршрут №128 будет пролегать от конечной остановки «улица Наличная» до улицы Академика Павлова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в апреле в Петербурге перестали ходить несколько штатных «Ласточек».