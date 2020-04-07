Тысячи школьников Ленобласти нуждаются в гаджетах для обучения

Тысячи школьников Ленобласти нуждаются в гаджетах для обучения
Школьники переходят на дистанционное обучение. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области подсчитали количество школьников, которые не могут заниматься дистанционно из-за отсутствия планшетов или компьютеров.

Как сообщает областной комитет образования, на сегодняшний день в Ленобласти проживают 170 тысяч учеников школ, из которых 3,5 тысячи не обеспечены необходимыми для занятий гаджетами.

В связи с этим власти Ленобласти запустили акцию «Помоги учиться!». Они призывают предпринимателей помочь школьникам в приобретении планшетов. Уже есть компании, которые откликнулись на призыв — это «Выборжец» и «Евроинвест», которые предоставили по 150 планшетов.

Все желающие помочь могут направить устройства региональному комитету цифрового развития, который собирает гаджеты и передает их в учебные заведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники нуждаются в 13 тыс. компьютеров.

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