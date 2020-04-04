Петербургские школьники нуждаются в 13 тыс. компьютеров

Петербургские школьники нуждаются в 13 тыс. компьютеров
Школьникам нужны рабочие гаджеты. Фото: Pixabay

Они нужны для дистанционного обучения. Власти надеются на неравнодушных горожан.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе петербургской администрации. С шестого числа школьники перейдут на дистанционное обучение – для этого нужны компьютеры. На данный момент почти у 17 тысяч детей нет гаджетов для занятий. Власти смогли собрать 4 тысячи планшетов, но нужно еще 13 тысяч.

Правительство Северной столицы надеются, что граждане проявят активную позицию и поделятся рабочими гаджетами. Для того, чтобы поделиться ими, нужно позвонить на горячую линию городского комитета по образованию (телефон 576-34-37).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне скупают ноутбуки перед карантином. Рост продаж в штучном выражении в период с 16 по 22 марта составил 138% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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