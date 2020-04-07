В ОЖД предприняли меры предосторожности в связи с коронавирусом

В ОЖД предприняли меры предосторожности в связи с коронавирусом
Работникам выдают одноразовые маски, перчатки и антисептики. Фото: pixabay

На объектах пассажирской инфраструктуры ОЖД усилили меры по уборке помещений, в которых ездят граждане. Соответствующие меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Рабочие усиленно очищают помещения, уделяя особое внимание поверхностям, которые регулярно трогают руками: дверные ручки, поручни. Санитарные помещения (уборные) полностью убирают не менее двух раз за день.

Как сообщили в пресс-службе компании, огородить от болезней постарались и сотрудников ОЖД. Работникам каждый день измеряют температуру, а также выдают одноразовые маски, перчатки и антисептики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в парках и скверах.

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