В ОЖД предприняли меры предосторожности в связи с коронавирусом

На объектах пассажирской инфраструктуры ОЖД усилили меры по уборке помещений, в которых ездят граждане. Соответствующие меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Рабочие усиленно очищают помещения, уделяя особое внимание поверхностям, которые регулярно трогают руками: дверные ручки, поручни. Санитарные помещения (уборные) полностью убирают не менее двух раз за день.

Как сообщили в пресс-службе компании, огородить от болезней постарались и сотрудников ОЖД. Работникам каждый день измеряют температуру, а также выдают одноразовые маски, перчатки и антисептики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге более тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в парках и скверах.