РЖД отменяет поезда из-за коронавируса

Россияне все меньше путешествуют, так что пассажиропоток снизился.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в РЖД. Компания собирается отменять некоторые поезда в России, так как пассажиропоток снизился из-за коронавируса. Некоторые из них и вовсе перестанут ходить, другие будут путешествовать реже обычного.

«Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Речь идет о поездах, у которых есть альтернатива на данном маршруте»,

— уточнили в компании.

Отмечается, что в общей сложности речь идет о 31 поезде, на которых можно было доехать до Москвы, Петербурга, Челябинска, Омска, Пензы, Ряжска, Самары, Казани.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД вернет пассажирам деньги за невозвратные билеты из-за коронавируса.