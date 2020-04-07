В Ленобласти собирают гаджеты для малообеспеченных школьников

Для школьников собирают планешты и компьютеры. Фото: unsplash.com

Для школьников собирают планешты и компьютеры. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области стартует акция #помогиучиться. Для школьников из малообеспеченных семей объявлен сбор планшетов, компьютеров, ноутбуков и роутеров.

Сбор запустили для того, чтобы дать детям возможность учиться дистанционно. По данным комитета образования Ленобласти, 3,5 тыс. школьников из 178 тыс. не имеют гаджетов для удаленной учебы.

«Организации и граждане, которые хотят помочь нуждающимся школьникам, могут до 15 апреля передать в районные администрации новые или ненужные работающие устройства», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Устройства будут обработаны дезинфицирующими растворами и пройдут техническую проверку. После через органы соцзащиты и волонетров они будут переданы родителям школьников в бессрочное пользование.

Планшеты школьникам уже предоставили компании «Выборжец» и «Евроинвест». Они передали по 150 девайсов.

Желающие безвозмездно передать гаджеты могут получить консультацию по телефону 8 (812) 539-42-11. Звонки принимаютс по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представители национально-культурных объединений предоставят пенсионерам Ленобласти продукты и предметы первой необходимости.