В Красногвардейском районе модернизировали теплоснабжение в 17 домах

В Красногвардейском районе модернизировали теплоснабжение в 17 домах
Фото: ГУП "ТЭК СПб"

Надежность теплоснабжения повысили в жилых домах и соцучреждениях на улицах Ленской, Передовиков и проспектах Наставников и Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», качество теплоснабжения было улучшено в 17 жилых домах и семи социально значимых учреждениях, среди которых — четыре медучреждения, один детский сад, одна школа и телефонная станция.

Теплоэнергетики переложили 3,3 тыс. м теплосетей на территории МО Пороховые. Работы закончились на семь месяцев раньше срока.

Стоимость реконструкции сетей в трех кварталах района составила около 60 млн рублей из бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЭК не оставит петербуржцев без отопления в апреле.

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