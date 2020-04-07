В Красногвардейском районе модернизировали теплоснабжение в 17 домах

Надежность теплоснабжения повысили в жилых домах и соцучреждениях на улицах Ленской, Передовиков и проспектах Наставников и Косыгина в Красногвардейском районе Петербурга.
Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», качество теплоснабжения было улучшено в 17 жилых домах и семи социально значимых учреждениях, среди которых — четыре медучреждения, один детский сад, одна школа и телефонная станция.
Теплоэнергетики переложили 3,3 тыс. м теплосетей на территории МО Пороховые. Работы закончились на семь месяцев раньше срока.
Стоимость реконструкции сетей в трех кварталах района составила около 60 млн рублей из бюджета.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЭК не оставит петербуржцев без отопления в апреле.